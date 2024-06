Europafußballmeisterschaft 2024 im Kreis Mettmann Hier wird Public Viewing angeboten

So gibt es das beliebte Rudelgucken in Erkrath. Die Stadt überträgt dort in Zusammenarbeit mit der Kulturbar die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft in der Stadthalle an der Neanderstraße 58. Tickets für die Termine gegen Schottland, Ungarn (19. Juni) und Schweiz (23. Juni) gibt es im Online-Ticketshop der Stadt, im Kulturbüro im Rathaus oder an der Tageskasse. Einlass ist zwei Stunden vor Spielbeginn, der Eintritt beträgt drei Euro.