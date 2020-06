Immer mit der Welt verbunden : „Captain Future“ funkt aus Wülfrath

Wülfrath Amateurfunker Heinz-Gerd Küster ist Rentner und noch voller Forscherdrang. Während der Corona-Pandemie sind die Mitglieder seines Vereins via Funkgerät in Verbindung geblieben. Sie treffen sich zu Funk-Konferenzen.

Der Werdegang eines Amateurfunkers beginnt häufig mit dem Interesse an Radiogeräten. So war es bei Heinz-Gerd Küster der Fall. „Man entscheidet sich nicht, Funker zu werden“, erklärt er, „da liegt noch etwas davor.“ Am Anfang stand die Beschäftigung mit dem elterlichen Radiogerät. „Man guckt in die Löcher und will wissen, was da passiert.“ Heinz-Gerd Küster ist inzwischen Anfang 70 und hat noch die Röhrenradios erleben dürfen.