Engagement in Wülfrath : Für WIR-Haus-Sanierung werden Helfer gesucht

Wülfrath Der erste Raum ist mittlerweile nahezu fertiggestellt, in weiteren Räumen des ehemaligen VHS-Hauses laufen die Arbeiten auf Hochtouren, berichtet der Verein, der noch Unterstützung gebrauchen kann.

Vorstandsmitglied Sandra Leidig Diekmann ist selbst Architektin und hat die Planung der provisorischen Renovierung in die Hand genommen. Mitglieder können sich auf einer Online-Plattform über anstehende Aufgaben wie Trockenbau oder Spachtelarbeiten informieren und ihre Unterstützung anmelden. Der erste Raum ist mittlerweile nahezu fertiggestellt, in weiteren Räumen des ehemaligen VHS-Hauses laufen die Arbeiten auf Hochtouren, berichtet der Verein. Über den aktuellen Stand will er am kommenden Freitag, 26. März, bei einem für jedermann offenen Online-Stammtisch unter der Adresse https://meet.ffmuc.net/arge189 informieren – auch in der Hoffnung, noch neue Mitstreiter gewinnen zu können. „WIR haben viel zu berichten“, verspricht der Vorstand rund um die ehemalige Bürgermeisterin Claudia Panke. Unter anderem soll der Vorabzug des sogenannten Format-Katalogs vorgestellt werden: die Vielfalt, der Veranstaltungen, die Vereine, Organisationen und Private im und am WIR-Haus an der Wilhelmstraße 189 in Zukunft anbieten wollen. Auch wird es ein Update über den Stand der Sanierung geben. „Da können aber gerne noch Leute mithelfen können“, sagt Panke. In dem Multifunktionsraum, in dem Präsentationen, Konzerte, aber auch Fitness-, Yoga- und andere Kurse stattfinden sollen und können, sei zwar schon einiges passiert, aber zusätzliche Hilfe sei dennoch nötig. „Die Young Voices und das Theater Minestrone sind hier hoch engagiert am Werk. Aber es ist ein Multifunktionsraum, den viele für ihre Angebote später nutzen können. Mitmachen ist also angesagt, damit er schnellstmöglich mit kulturellem und sportlichem Leben gefüllt werden kann“, so Panke.