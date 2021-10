Alte Ratinger Landstraße : Friedhofsbesuch mit Fotografien

Wülfrath Die Hoby-Fotografen Jan Meyburg und Fritz Reich beobachten, dass Friedhöfe neue kulturelle Funktionen bekommen. Und lassen Wülfrath jetzt mit teilhaben.

Schon bei seiner Ausbildung hat Meyburg Konzepte für Kultur auf Bestattungsplätzen kennengelernt: „Für riesige Friedhöfe wie Melaten in Köln oder der Nordfriedhof in Düsseldorf ist die Idee nicht neu. Wir haben die Ausstellung ‚Lebensraum Friedhof‘ genannt, denn hier sind viele Menschen und Tiere unterwegs.“

Die Resonanz auf die Initiative zeigt sich bislang so zurüchhaltend wie die Ausstellung selbst. Die Verwaltung, die für den Städtischen Friedhof die Genehmigung erteilte, war von Beginn an aufgeschlossen. Von den kirchlichen Vertretern, die dort seelsorgerisch tätig sing, gab es bislang noch keine Rückmeldung. Besucher hatten bislang eine durchweg zustimmende Haltung; kritische Resonanzen gab es an diesem sensiblen Platz gar nicht.

Bei der technischen Umsetzung haben die Macher der Schau auf wetterfestes Material aus der Bauwirtschaft zurückgegriffen. Die Stellwände bilden Beton-Alu-Zäune und an Bäume sind Bildbanner mit robusten Spanngurten geschnallt. Die 3,30 mal 1,70 großen PVC-Folien, auf welche die Naturfotos in beeindruckender Qualität gedruckt sind und die ganz neue Sichtachsen und Raumperspektiven schaffen, werden an Interessierte verkauft oder aber nach dem Schau-Ende an die Gemeinnutzige Beschäftigungs-Gesellschaft des SKFM Velbert weitergegeben, wo Taschen daraus gefertigt werden.