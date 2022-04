Freizeit in Wülfrath : Der Zeittunnel startet in eine Saison mit vielen Neuerungen

Der Zeittunnel startet in eine Saison mit vielen Neuerungen

Zur Eröffnung der Saison 2022 am Zeittunnel in Wülfrath spielten die Wülfrather Musikfreunde. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Zum Auftakt spielten die Musikfreunde Wülfrath. Musiker und Gäste erlebten einen wilden Wetter-Mix aus Regel, Hagel und Sonnenschein.

Noch am Vortag liefen im 160 Meter langen Zeittunnel die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung nach der langen Winterpause heiß: Elektriker, verrät Martina Mindermann, reparierten noch die letzten ausgefallenen Lichtquellen. Auch der Shop und die Kuchentheke im Foyer des Museums wurden mit neuen Souvenirs und Leckereien ausgestattet und das komplette Gelände herausgeputzt. „Endlich wieder eine Saison, die wir pünktlich beginnen können“, freute sich die diplomierte Geologin Mindermann am frühen Samstagnachmittag. Am Morgen seien bereits einige Besucher gekommen, der große Ansturm aber habe die Saisoneröffnung nicht gebracht, gibt sie offen zu. „Dieses seltsame Aprilwetter hält wohl auch viele ab“, vermutet sie.