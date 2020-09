Stadtpolitischer Ausflug : Freiraum lassen oder bauen – Rundgang um Kleine Höhe

Die Teilnahme kostet fünf Euro. Start- und Zielpunkt sind der S-Bahnhof Velbert Rosenhügel, erreichbar mit S-Bahn S9, Buslinien 627, 647 und 649. Dirk Lotze bietet für Sonntag eine geführte Wanderung entlang des umstrittenen Planungsgebietes an. Sie führt unter dem Titel „Freiraum contra Bauprojekte“ über die Felder, nach Oberdüssel und zu Aussichtspunkten rund um das Gebiet.

(RP) Für Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr, lädt Journalist Dirk Lotze zu einem Rundgang an der Kleinen Höhe und am Asbruch ein. Die etwa zweieinhalbstündige Wanderung führt unter dem Titel „Freiraum contra Bauprojekte“ über die Felder, nach Oberdüssel und zu Aussichtspunkten rund um das umstrittene Gebiet. Denn für die Kleine Höhe und den Asbruch an der Grenze von Wuppertal, Velbert und Wülfrath stehen Entscheidungen an. Eine Bürgerinitiative möchte den Freiraum erhalten und für den Umweltschutz entwickeln. Die zuständige Wuppertaler Bezirksvertretung hat die Stadtverwaltung beauftragt, die nötigen Beschlüsse dafür vorzubereiten. In der kommenden Wahlperiode muss der Rat entscheiden. Derweil geht es auf den Feldern am Asbruch um ein mögliches, riesiges Wohnbaugebiet, das sogar gesetzlich geschützte Biotope und ein Waldstück betreffen würde, berichtet Dirk Lotze. Die Teilnehmer der von ihm geführten Wanderung sollten trittsicher sein und festes Schuhwerk tragen, Getränke und Verpflegung für unterwegs (Rast mit eigener Verpflegung im Wald bei Oberdüssel geplant) in eigener Verantwortung mitbringen. Hunden können auf eigene Verantwortung mitgenommen werden. Für Kinderwagen ist der Rundgang nicht geeignet. Bei Regen und bei Sturm- oder Gewitter-Warnungen fällt die Veranstaltung aus. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Start- und Zielpunkt sind der S-Bahnhof Velbert Rosenhügel, erreichbar mit S-Bahn S9, Buslinien 627, 647 und 649.