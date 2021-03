Freie evangelische Gemeinde Wülfrath : Gottesdienst nur online, Kreuzweg vor Ort findet statt

Wülfrath Die Terminvergabe ist nur noch zur halben und vollen Stunde möglich (bisher viertelstündig) und die Teilnahme ist auf einen Haushalt mit maximal vier Personen (bisher acht Personen) beschränkt. Kinder unter 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

(RP) Gemäß den Vorgaben der Ministerpräsidenten-Konferenz finden alle Gottesdienste der Freien evangelischen Gemeinde Wülfrath bis einschließlich 18. April 2021 nur online statt, meldet die Gemeinde. Dies betreffe neben den sonntäglichen Gottesdiensten auch die geplanten Präsenzgottesdienste an Karfreitag und Ostersonntag.

„Bereits gebuchte Termine müssen wir leider stornieren“, informiert Diethelm Bedenbender, Pastor der Gemeinde an der Bahnhofstraße, und bittet die Betroffenen um Verständnis. Alle Gottesdienste werden jeweils ab 10.30 Uhr live auf der Homepage www.feg-wuelfrath.de übertragen und sind im Anschluss daran im Bereich „Online“ als YouTube-Video verfügbar.

Um trotz der Halbierung der Termine allen Interessenten einen Besuch des Kreuzwegs zu ermöglichen, bietet die Gemeinde am Ostermontag von 12 bis 18 Uhr zusätzliche Termine im Halbstunden-Takt an. „Bereits gebuchte Termine zur halben und vollen Stunde behalten ihre Gültigkeit. Alle anderen Termine wurden bereits per E-Mail mit der Bitte storniert, einen neuen Termin unter www.feg-wuelfrath.de/kreuzweg/ zu vereinbaren.“, erklärt Dirk Winnes, der das Buchungsportal betreut.