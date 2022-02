Schule in Wülfrath : Selbstständige Persönlichkeit stärken

Robert Freitag (Mitte), Geschäftsführer der Freien Aktiven Gesamtschule, arbeitet gemeinsam mit den Schülerinnen Hanna (links) und Emilia im Matheunterricht am selbst gebautem Gleichungsbrett. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die Freie Aktive Gesamtschule in Wülfrath wurde 2007 von einer Elterninitiative zunächst als Realschule gegründet. Hier wird in Anlehnung an die Montessori-Pädagogik mit Mitspracherecht gelernt und gelebt.

Von Sandra Grünwald

Die Freie Aktive Gesamtschule Wülfrath möchte ihren Schülerinnen und Schülern einen Ort bieten, an dem sie gerne leben und lernen. Ziel ist es, Leben und Lernen nicht künstlich zu trennen, sondern aufeinander zu beziehen. Lernen soll hier, soweit dies möglich und sinnvoll ist, mit Erfahrung verbunden sein, von ihr ausgehen.

Die Schule wird von einer Elterninitiative betrieben und ging 2007 als Realschule an den Start. Im Jahr 2014 wurde sie in eine Gesamtschule umgewandelt. Als integrative Einrichtung bietet sie gemeinsamen Unterricht an. Kinder mit unterschiedlichen Begabungen und Bedürfnissen werden in dieser „Schule für alle“ individuell unterstützt.

Die Leitmotive und Bildungsziele der Freien Aktiven Schule in Wülfrath kann man als Graffiti am Schulgebäude sehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Info Schule live und digital erleben Tag der Offenen Tür Er findet immer im Herbst des Vorjahres statt. Interessierte müssen sich dafür anmelden. Das Anmeldeverfahren startet jedes Jahr nach den Herbstferien und ist Ende November abgeschlossen. Sollte mehr Bewerber als Plätze geben, entscheidet das Los. Visueller Schulalltag Auf der Schulwebsite www.fasw.de finden Interessierte diverse Videos, die die Freie Aktive Gesamtschule und ihren Schulalltag vorstellen.

Eckdaten Die Freie Aktive Gesamtschule ist eine einzügige Schule. Die Klassenstärke unterscheidet sich nach der Stufe. Während sie in der Sekundarstufe I 28 Schülerinnen und Schüler umfasst, sind es in der Sekundarstufe II nur 20 Schülerinnen und Schüler. 35 Lehrkräfte arbeiten hier. Folgende Abschlüsse können die Schüler in der Freien Aktiven Gesamtschule machen: Abschluss Bildungsgang geistige Entwicklung, Abschluss Bildungsgang Lernen, den Hauptschulabschluss nach neun Jahren, den Hauptschulabschluss nach zehn Jahren, Abschluss des schulischen Teils der Fachhochschulreife und Fachoberschulreife mit und ohne Qualifikation sowie das Abitur. Die Freie Aktive Gesamtschule bietet Frühstück, Zwischenmahlzeit und Mittagessen an. Alle Speisen werden in der eigenen Schulküche frisch zubereitet, mit einem Bio-Anteil von über 75 Prozent. Da die Gesamtschule durch eine Elterninitiative gegründet wurde, haben Eltern erhebliche Mitgestaltungsmöglichkeiten. Diese sind gebündelt über einen Förderverein, der im Jahr 2020 den Ausbau des Außengeländes unterstützt hat. Auch die Schüler werden sehr stark in Entscheidungsprozesse einbezogen. Sämtliche Regeln der Schule wurden zusammen mit den Schülerinnen und Schülern entwickelt. Bisher bestehen noch keine Schulfreundschaften, doch die Freie Aktive Gesamtschule bemüht sich derzeit um einen Aufbau von Partnerschaften.

Unterricht Die Schüler sprechen mit ihrem Betreuungslehrer jeweils drei parallele Lernziele ab. Sobald ein Lernziel fertig bearbeitet wurde, wird ein neues weiteres Lernziel verabredet. Daneben gibt es verschiedene Kursangebote, beispielsweise in Sport, Musik oder Englisch, an denen die Schüler nach Absprache teilnehmen können. Manche Angebote finden in sogenannten Epochen oder Projekten statt. Diese dauern meist eine Woche und finden dann täglich in ein oder zwei Bändern statt. Ein Band ist eine Doppelstunde und dauert 90 Minuten. Je nach Jahrgang ist der Schultag in drei bis vier Bänder unterteilt. Zu den Fremdsprachenangeboten der Gesamtschule zählen Englisch, Spanisch und Französisch. Eine Besonderheit der Schule ist das Benotungsverfahren. Zensuren werden erst ab Klasse 9 vergeben. Bis Ende der Klasse 8 erhalten die Schüler halbjährliche Lernstandsberichte sowie differenzierte Leistungsrückmeldungen.

Philosophie Die Freie Aktive Gesamtschule lässt sich von Maria Montessori inspirieren, die in ihrer Pädagogik das Kind und seine individuelle Entwicklung in den Vordergrund stellt. Aus ihrer grundlegenden Überzeugung, dass „der einzige sichere Führer der Erziehung darin besteht, die Personalität des Kindes zu fördern“, entspringen die Leitidee und Bildungsziele der Schule. Dazu zählen die Entfaltung der Gesamtpersönlichkeit durch intellektuelles, praktisches und kreatives Arbeiten, die Befähigung zu verantwortungsbewusstem und friedfertigem Handeln als unabhängiges und selbstständiges Individuum und Weltbürger und die Entwicklung von Achtung, Toleranz, Gerechtigkeitsempfinden und Solidarität. Ebenso dazu gehören der Erwerb wesentlicher Kenntnisse über Natur, Kultur, Technik und Gesellschaft sowie deren Zusammenhänge, als auch der Erwerb verschiedenster Kompetenzen im sprachlichen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich und die Entwicklung von sozialer und kommunikativer Kompetenz.

Schwerpunkte Der Schwerpunkt der Bildungseinrichtung liegt auf der Erziehung zur Selbstständigkeit, zur persönlichen Verantwortung und sozialen Kompetenz.

Betreuung Die Gesamtschule ist eine gebundene Ganztagsschule. Der Schulbetrieb läuft täglich von Montag bis Freitag bis 14:30 Uhr. Alle Schüler der Gesamtschule essen um 12 Uhr zusammen zu Mittag. Nach dem Unterrichtsende können sie bis um 15:30 Uhr in der Schule bleiben und werden dort weiter betreut. Es gibt an einigen Tagen, je nach Bedarf, Angebote oder AGs.

Zukunft Die Gebäude der Gesamtschule werden seit 2012 kernsaniert. Inzwischen sind alle Sanitäreinrichtungen sowie die komplette Verkabelung ausgetauscht und erneuert worden. Nur einige Böden müssen noch saniert werden. Außerdem steht der Ausbau des Musikbereichs an. Hier soll ein moderner Raum mit aktueller Digitaltechnik und vielen Möglichkeiten entstehen.

Konfliktlösung Für einen friedlichen und respektvollen Umgang miteinander gibt es feste Regeln, die allen Kindern nahegebracht und im täglichen Umgang geübt werden. Dabei wird auf der Grundlage der „Gewaltfreien Kommunikation“ und der „Neuen Autorität“ gearbeitet. Außerdem werden Schülerinnen und Schüler zu Streitschlichtern ausgebildet.

Rückzugsorte Auf dem Schulgelände stehen den Schülerinnen und Schülern zahlreiche kleine Räume zum Rückzug zur Verfügung.

Klassenfahrten In der Regel fahren alle Schülerinnen und Schüler jährlich auf Klassenfahrt. Dabei steht der Herausforderungsaspekt im Vordergrund. Für die Klassen 5 bis 8 hat es in den vergangenen Jahren unterschiedliche Ziele in unterschiedlichen Gruppengrößen gegeben. In der Klasse 9 gibt es eine Klassenfahrt nach England und in der Klasse 10 eine Abschlussfahrt nach Spanien. In der Oberstufe findet die Fahrt am Ende der Klasse 12 statt.