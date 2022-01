Niederbergisches Museum : Frauen sind ihr Lebensthema

Beate Knappe im Niederbergischen Museum. Das preisgekrönte Foto von ihr ist 1983 bei einer Demonstration in Brüssel entstanden. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath In Wülfrath aufgewachsen, in Mettmann gelernt, in Düsseldorf gearbeitet: Fotografin Beate Knappe kehrt mit einer Ausstellung zurück in ihre Heimat, die sie neu entdecken will. Sie möchte dort besondere Frauen portraitieren.