City-Putz in Wülfrath : Der Dreck muss weg!

Wülfrath Rund 70 Freiwillige haben auf Corona-Abstand den Müll von Wülfraths Straßenrändern und Gehwegen entfernt – freiwillig und ehrenamtlich, aber mit Material von der Stadt. Familien, DLRG, Bürgerverein Flandersbach, Frauen-Netzwerk und die Grünen packten an und der Bürgerverein Wülfrath unterstützte das Großreinemachen mit einer Geldspende. In diesem Jahr hieß das ganze City-Putz und erstreckte sich über eine Woche.

Am Ende kamen 40 prall gefüllte Abfallsäcke zusammen, die vom Baubetriebshof eingesammelt wurden. Die Aktiven waren unterwegs in Flehenberg, rund um die Julius-Imig-Straße, im Gewerbegebiet Dieselstraße, im Generationenpark In den Banden, im Angergarten, Grünzug Ellenbeek, rund um den Schlupkothener Steinbruch, entlang der Nevigeser Straße, Düsseler Straße, Kölnischen Landstraße und Flandersbacher Straße, im Bereich Aprath, Hammerstein und Schlupkothen sowie an Schiller- und Lindenstraße.