Dem Gewinner winkt ein Preis : Förderverein der Bücherei sucht neues Logo

Wülfrath Wer mitmacht, kann einen Büchergutschein gewinnen.

Das Logo wird das neue Faltblatt des Fördervereins schmücken. Dem Gewinner winkt ein Büchergutschein der Buchhandlung Rüger im Wert von 50 Euro. Vorschläge gehen bei persönlicher Abgabe an die Wülfrather Medienwelt, Wilhelmstraße 148, oder per Post an die Wülfrather Medienwelt c/o Förderverein, Wilhelmstr 148, 42489 Wülfrath,oder per E-Mail an fv-stadtbuecherei-wuelfrath@web.de.