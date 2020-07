Unterstützung in der Krise : Finanzspritze für gemeinnützige Vereine

Wülfrath Ab sofort gibt es ein Sonderprogramm für gemeinnützige Vereine, die einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 15.000 Euro beantragen können, um existenzbedrohende Liquiditätsengpässe zu überwinden.

Welchen Schaden die Corona-Krise tatsächlich angerichtet hat, lässt sich jetzt inmitten der Pandemie nicht abschätzen. Deutlich aber wird, diese Krise bringt viele Vereine in finanzielle Schwierigkeiten. Am Mittwoch startet deshalb ein Hilfsprogramm des Landes mit 50 Millionen Euro.

Schützen- und Traditionsvereine, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind, sollen Hilfen aus einem Sonderprogramm mit 50 Millionen Euro bekommen. Vereine können einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 15000 Euro beantragen, um existenzbedrohende Liquiditätsengpässe zu überwinden. „Wer berechtigt ist, steht auf der Homepage des Heimatministeriums. Anträge können ab Mittwoch, 15. Juli, bei den Bezirksregierungen gestellt werden.“

Ob das eine Chance etwa für das Niederbergsiche Museum ist? Momentan bis einschließlich 9. August wegen der Sommerferien geschlossen, steht die vom Förderverein getragene Einrichtung auf der Kippe. Durch die Corona-Epidemie bedingte Auszeit klafft eine finanzielle Lücke, wie Eberhard Tiso aus dem Fördervereinsvorstand vorrechnet. Durch Einnahmen und Spenden werden sonst etwa 25.000 Euro per anno erwirtschaftet. Die Kosten als Unterhalt fürs Haus, Personal oder ans Finanzamt belaufen sich bei etwa 55.000 Euro im Jahr. Die Differenz von 30.000 Euro wurde in der Vergangenheit durch ein umfassendes Veranstaltungsangebot – gut besucht, oft angefragt, gerne genommen – ausgeglichen. „Und diese Summe werden wir in diesem Jahr nicht erwirtschaften können“, führt der Fördervereinvorsitzende aus. Sein Hilferuf wurde bereits von Fraktionsvorsitzendem Wolfgang Peetz der Wülfrather Gruppe gehört. Er schlug das Niederbergische Museum für den mit 5000 Euro dotierten Heimatpreis vor, um Geld in die unverschuldet klamme Kasse zu spülen.