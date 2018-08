Feuerwehr Wülfrath wässert Beete und Pflanzen

Die Freiwillige Feuerwehr wässerte in Wülfrath jetzt Pflanzen und Beete. Foto: Feuerwehr Wülfrath

Wülfrath Die Freiwillige Feuerwehr Wülfrath tauschte wegen der großen Hitze jetzt kurzerhand einen Übungs- mit einem Außeneinsatz.

Wülfrath (rab) Wie an jedem Dienstagabend, so hätte es eigentlich auch in dieser Woche einen Übungsdienst der Freiwilligen Feuerwehr Wülfrath geben müssen. Für 19 Uhr war eigentlich geplant, das Umfüllen von Gefahrstoffen zu trainieren. Dazu hätten die Feuerwehrleute Chemikalienschutzanzüge anziehen müssen.