Wülfrath : Feuerwehr hilft Gans mit fünf Küken aus Steinbruch

Wülfrath Am Freitagmittag war die Feuerwehr zu einer Tierrettung im Steinbruch Schlupkothen gerufen worden. Dort hatte sich eine Gänsemutter mit fünf Küken auf die Aussichtsplattform verirrt – und fand alleine nicht mehr heraus aus der misslichen Lage.

(RP) Wie gut, dass die Feuerwehr nicht nur Menschen, sondern auch Tieren in Not zur Seite steht: Während die Mutter mit einem Netz eingefangen wurde, seilte sich ein Feuerwehrmann ab, um die Küken ganz vorsichtig in eine Kiste zu locken. Nachdem die Tiere schließlich erfolgreich eingefangen werden konnten, wurden sie zurück in die Freiheit entlassen, meldet die Feuerwehr. Gänse gut, alles gut. Auf der Facebookseite gab es viel Lob für die Retter im tierischen Einsatz.