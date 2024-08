Fünftägige Ferienaktion begeistert in Wülfrath Auf Kreuzfahrt mit der „MS Kinder- und Jugendhaus“

Voller Vorfreude auf den bevorstehenden Abend mit einer erwartbar kurzen Nacht gingen die Teilnehmer des Teenie-Ferienspaßes am Donnerstagnachmittag mit Kopfkissen und Schlafsack im Gepäck erneut an Bord des „MS Kinder- und Jugendhaus“. Bereits am Montag waren die Teenies hier von der Schiffscrew, den Betreuern des Ferienspaßes, vor dem Start in die abwechslungsreiche Woche, feierlich in Empfang genommen worden. „Mit Hawaii-Kette und einem Kiba-Cocktail“, erinnerte sich Toni (12). „Ich wurde noch nie so toll empfangen“, sagte Daniel. Und das, obwohl der 14-Jährige bereits häufiger beim Teenie-Ferienspaß des Kinder- und Jugendhauses mitgemacht hatte. Für Mia (12) war es dagegen eine Premiere, obwohl sie die Einrichtung schon länger kennt und die Angebote für Jüngere als „Helferelfe“ unterstützt.