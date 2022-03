Nachhaltigkeit in Wülfrath : Schüler transportieren Bio-Gemüse per Lastenrad zum Kunden

Wülfrath Die Schülerfirma der Freien Aktiven Schule Wülfrath und der Unverpackt-Laden Grünkorn kooperieren bei Gemüsekisten. Dadurch kann der Lieferservice ausgeweitet werden.

Gemüsekisten bietet der Grünkorn Unverpackt-Laden in Wülfrath bereits seit Längerem an. „Die Kisten mussten jedoch hier im Laden abgeholt werden“, erzählt Anne Schemann. Die Kisten kamen gut an und immer öfter kam die Frage nach einem Lieferdienst auf. „Ich habe selbst kein Lastenfahrrad“, sagt Schemann. Und ein Auto schien ihr ebenfalls unpassend. Die Idee, eine Kooperation mit der Schülerfirma der Freien Aktiven Schule Wülfrath einzugehen, war schnell geboren. Allerdings dauerte es eine Weile, bis sie nun endlich umgesetzt werden konnte.

Die Idee zur Schülerfirma kam auf, als die neue Kita an der Kastanienallee mit Mittagessen versorgt werden musste.Ein Lieferservice per Lastenrad wurde auf die Beine gestellt. Seitdem fahren Leo und Elias das warme Mittagessen zur Kita. Nun wollen die beiden 16-Jährigen mit dem Lieferservice für die Gemüsekisten expandieren. „Wir haben derzeit fünf Fahrer“, sagt Leo. Insgesamt sieben bis acht Schüler sind bei „WülfRad“ dabei. Mittels der Schülerfirmen können die Schüler nicht nur lernen, wie ein wirtschaftliches Unternehmen funktioniert, sondern auch, dass sie als junge Menschen die Möglichkeit haben, selbstständig Geld zu verdienen. „Und sie merken, dass es anstrengend ist zu arbeiten“, fügt Mathias Wunderlich hinzu.

Wie funktioniert nun der Lieferservice für die Gemüsekisten ganz praktisch? Bestellungen müssen bis montags um 9 Uhr im Unverpackt-Laden eingegangen sein. „Entweder die Leute kommen in den Laden oder bestellen per E-Mail“, erklärt Schemann. Zwei Größen möchte sie anbieten. „Eine Kiste für 15 und eine für 30 Euro.“ Das sind allerdings nur Richtwerte, denn jede Kiste wird individuell eingewogen. Auch können die Kunden je nach Geschmack variieren. Zusätzlich kann Brot bestellt und mit ausgeliefert werden. Anne Schemann organisiert und packt die Kisten. Die Schüler holen sie dann freitags mit den E-Bikes ab und liefern sie an die Kunden aus. „Es werden so zwischen zehn und zwanzig Kisten sein“, schätztsie . Mehr kann sie derzeit organisatorisch nicht bewältigen. Ausgeliefert wird im Wülfrather Stadtgebiet, in Düssel und Rodenhaus. „Wir wollen keine Konkurrenz zu anderen sein“, betont Mathias Wunderlich.