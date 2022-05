Familien in Wülfrath : Alles zum Thema Familie

Familien in Wülfrath

Am Stand der evangelischen Kindertagesstätte Villa Kunterbunt mit Mitarbeiterin Agnes Pingel (vorne rechts) informierte sich eine Familie. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Nach den Corona-Einschränkungen fand die Familienmesse mit verschiedenen Akteuren wieder in Präsenz statt. Für Interessierte stehen noch bis zum 24. Juni Informationsvideos auf YouTube zur Verfügung.

Die Familienmesse im Familienbüro und der Sporthalle Goethestraße nutzten am Samstag viele junge Familien und werdende Eltern, um sich über die vielfältigen Angebote rund um das Thema Schwangerschaft, Baby und Familie in der Stadt zu informieren – erstmals wieder in Präsenz nach den Corona-Einschränkungen. Es gab auch Spielangebote für die jungen Besucher. Zusätzlich gibt es für Interessierte die Gelegenheit, sich bis zum 24. Juni über den YouTube-Kanal des Familienzentrums Ellenbeek unter Elli Beek Videos mit Informations- und Unterstützungsangeboten rund um das Thema Kinder und Familie kostenlos zu versorgen. Foto: Achim Blazy