Familienangebote in Wülfrath : Austausch und Beratungen im Familienbüro im Juli

Wülfrath Familien, Alleinerziehende oder Schwangere finden auch im Juli mit dem Familienbüro eine Anlaufstelle. Gezielte Beratungen ergänzen das Angebot.

Familiencafé Jeden Mittwoch von 9 bis 11.30 Uhr bietet das Familiencafé mit verschiedenen Spielmöglichkeiten und kostenlosen Heiß- und Kaltgetränken einen Anlaufpunkt für die ganze Familie. Jeder, der kommen mag, ist herzlich willkommen. Darüber hinaus lädt das Familiencafé im Juli noch zu zwei besonderen Terminen ein. Am 13. Juli ist das Familienzentrum Ellenbeek zu Gast und berät zu verschiedenen Themen. Am 20. Juli gibt es für Schwangere und frisch gebackene Eltern bei der Hebammen-Sprechstunde für Schwangere und Familien bis zum Ende der Stillzeit wertvolle Tipps.

Beratung des LVR-Fallmanagements Auch bei schwierigeren Fragestellungen finden Eltern im Familienbüro Rat. Am 4. und 18. Juli gibt es in der Zeit von 14 bis 16 Uhr ein offenes Beratungsangebot für Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung. Dazu gehören Themen wie die Leistungen der Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und der Frühförderung. Es besteht direkt die Möglichkeit, einen Antrag auf Leistungen zu stellen.