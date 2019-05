Merlin ist verschwunden : Falknerin bittet um Mithilfe bei Suche nach Bussard

Wülfrath Falknerin Uta Wittekind bittet um Mithilfe. Der Greifvogel hat womöglich noch Lederbänder an den Füßen.

„Er wurde danach immer wieder in der Nähe des Zeittunnels gesehen. Inzwischen werden die Kreise aber größer“, berichtet Wittekind in Sorge. Eventuell hat der achtjährige Wüstenbussard noch die Lederbänder an den Füßen. Am besten erkennt man ihn an dem weißen Schwanzende!.