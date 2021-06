Pfarrer Thomas Rehrmann startet in Wülfrath wieder durch : „Viele Kontakte sind weggebrochen“

Pfarrer Thomas Rehrmann in der evangelischen Stadtkirche Wülfrath, wo wieder Präsenzgottesdienst gefeiert werden können. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Jjetzt nimmt das gemeinschaftliche Tun langsam aber sicher wieder Fahrt auf, berichtet Thomas Rehrmann, Pfarrer der evangelisch-reformiertem Kirchengemeinde. Parallel wird auch online weitergearbeitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hanna Eisenbart

Wie hat ein Pfarrer die Zeiten der Pandemie erlebt? Pfarrer Thomas Rehrmann lächelt etwas gequält und meint lakonisch: „ Weniger Arbeit, keine Geburtstagsbesuche, keine Krankenbesuche. Überhaupt: Viele Kontakte sind weggebrochen“. Weihnachtsgrüße und Grüße zum Osterfest gab es nur virtuell, die Konfirmationen aus dem vergangenen Jahr wurden in den Herbst 2021 verschoben.

Der aktuelle Konfirmandenunterricht muss per Videokonferenz erteilt werden und die Konfirmation 2021 findet versuchsweise im Juni statt. Es dürfen maximal zwölf Konfirmanden in einer Gruppe sein, das heißt die Konfirmation wird in drei Gruppen veranstaltet. Dafür sitzt Rehrmann tagein, tagaus stundenlang am Computer, weil wieder neue Verordnungen auch neue Pläne erforderlich machen und die müssen erarbeitet werden.

Info Schritt für Schritt zurück ins Gemeindeleben Das Gemeindeamt der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wülfrath ist ab kommenden Montag, 14. Juni, wieder geöffnet. Es öffnet zukünftig immer montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Im Kirchenkreis ist zudem eine zentrale Kirchenbuchstelle eingerichtet worden, informiert Pfarrer Rehrmann. Gemeindeglieder, die zum Beispiel eine Patenbescheinigung oder eine Kirchenmitgliedschaftsbescheinigung brauchen, wenden sich per E-Mail an die Adresse [email protected]

Die Kirche hat Pfarrer Rehrmann im vergangenen Jahr immer wieder geöffnet, hat Kerzen angezündet und Musik erklang vom Band. So konnten die Gläubigen doch im gewohnten Rahmen wenigstens in Stille ein Gebet sprechen. Und die Gottesdienste erreichten die Gemeinde auch per Video und wurden sehr gut angenommen. Es gab viele positive Rückmeldungen.

Was dem Pfarrer besonders am Herzen liegt, sind die Senioren, für die er wieder Programm machen möchte. Die seien in der Pandemie doch arg vereinsamt. Der Videogottesdienst ist zwar bestens angenommen worden, aber ob er gerade die Ältesten erreicht hat – da gibt es ein großes Fragezeichen. Bei der Jugendarbeit ist das sicherlich anders, die findet digital statt und die Jugendlichen gehen selbstverständlicher mit den neuen Medien um.