Zukunftssicherung des Werks : So geht es am Silberberger Weg voran

So geht es am Silberberger Weg voran

Armin Hartick (Lhoist/links) und Georg Mrosek (Onasch) stehen am Beginn des neuen Silberberger Wegs. Von dort wird der Bau in östliche Richtung fortgesetzt. Foto: Ina Schwerdtfeger

Wülfrath Der Ortsteil Rohdenhaus wird sich optisch verändern. Weil der Steinbruch Silberberg erweitert wird, muss unter anderem der Silberberger Weg verlegt werden. Die ersten Veränderungen haben schon begonnen.

Die Bagger rollen, die Walze ebnet den Weg: Die ersten Meter des neuen Silberberger Wegs sind bereits erkennbar – auch wenn sich noch alles hinter den verschlossenen Werkstoren der Firma Lhoist abspielt. Das Wülfrather Unternehmen Onasch wurde mit den Arbeiten beauftragt. Gestartet wurde auf der westlichen Seite des Weges in Höhe der Kraftfahrzeugwerkstatt des Werks Flandersbach, weiter geht es von dort in östliche Richtung. Rund 1,2 Kilometer soll der neue Silberberger Weg werden, rund drei Monate Bauzeit sind dazu eingeplant.

Der Steinbruch Silberberg ist der jüngste im Kalkwerk Flandersbach. Seit elf Jahren wird dort Kalkstein abgebaut, jetzt soll er erweitert werden. „Das ist der nächste Schritt zur Zukunftssicherung des Werkes“, erklärt Christian Zöller, Leiter Politik- und Bürgerdialog bei Lhoist. So könne auch in den nächsten 40 Jahren weiter abgebaut werden. Denn die Reserven der beiden bislang erschlossenen Abbaugebiete Silberberg und Rohdenhaus reichten mit 90 Millionen Tonnen am Silberberg und 85 Millionen Tonnen in Rohdenhaus nur noch über einen Zeitraum von 18 Jahren.