Rathaus Wülfrath : Erster Arbeitstag im Amt: Verwaltung mit vielfältigem Angebot

Wülfrath Bürgermeister Rainer Ritsche und Personalamtsleiter Marcus Benner begrüßen neue Auszubildende vor dem Wülfrather Rathaus.

Start in das Berufsleben vor dem Rathaus: „Auch mit der Ausbildung eigener Nachwuchskräfte wollen wir unseren absehbaren Fachkräftebedarf decken“, sagt Bürgermeister Rainer Ritsche. „Umso mehr freue ich mich, in diesem Ausbildungsjahr sechs neue Auszubildende begrüßen zu dürfen“, so der Bürgermeister weiter, der gemeinsam mit Personalamtsleiter Marcus Benner drei und insgesamt sechs neuen Mitarbeitern im Rathaus begrüßt und ihnen einen guten Start gewünscht hat. Ein weiterer Auszubildender startet am 18. August in den Wunschberuf, zwei Einsteiger folgen am 1. September. Insgesamt werden dann, gemeinsam mit den zwei bisherigen Auszubildenden acht junge Menschen in der Stadtverwaltung Wülfrath für das Berufsleben fit gemacht.