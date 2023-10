Ausbildung und Karriere in Wülfrath Erste Jobmesse floppt

Überraschend ruhig und leer eröffnete sich am frühen Samstagnachmittag die erste Ausbildungs- und Jobbörse in der Stadt, im großen Saal des Rathauses: Verschiedene Unternehmen hatten hier ansprechende Informationsstände aufgebaut, buhlten mit großen Aufstellern und auskunftsfreudigen Mitarbeitenden um die Aufmerksamkeit der Besucher. Doch der erwartete Ansturm blieb aus. Nur vereinzelt hatten sich Menschen, einige Jugendliche, mehrheitlich aber eher Erwachsene, am Samstag auf dem Weg zum Rathaus gemacht, um sich über offene Stellen und Ausbildungsplätze in der Umgebung zu informieren.

Überrascht zeigten sich Andrea Will und Carina Demelius, Zentrale Praxisanleiterinnen der Helios Klinik Velbert. „Wir sind viel auf Messen und Jobbörsen unterwegs, doch das ist die erste Messe ohne richtigen Zulauf“, äußerte Will sichtlich enttäuscht. Bei einer Messe zuletzt in Heiligenhaus sei „richtig viel los“ gewesen, berichtete die Praxisanleiterin, die einen ähnlichen Zuspruch auch in der Kalkstadt erwartet hatte. 25 Azubis, erklärte sie weiter, würden bei Helios in Velbert jährlich ausgebildet, darunter Pflegefachmänner und -frauen, Pflegefachassistenten, OTAs (Operationstechnische Assistenten) und ATAs (Anästhesietechnische Assistenten). In Zeiten des allgemeinen Fachkräftemangels sei es für viele Unternehmen, allen voran aber in der Pflege, wichtig, die Werbetrommel für ihre Ausbildungsplätze zu rühren.

Auch Wülfraths größter Arbeitgeber, die Bergische Diakonie, war hier mit einem großen Stand vertreten und hoffte darauf, den ein oder anderen Besucher für sich zu gewinnen. Dass der erwartete Zulauf nicht eintraf, nahm Anna Pauksch, Lehrkraft am Evangelischen Berufskolleg der Diakonie in Wuppertal, erst einmal gelassen: „So eine Börse muss sich auch erst einmal etablieren und herumsprechen“, urteilte sie. Einige hätten sich durchaus an ihrem Stand informiert. Die Bandbreite an Ausbildungsplätzen hier sei ebenfalls groß. Neben der allgemein bekannten generalisierten Pflegeausbildung, bietet die Bergische Diakonie jährlich auch Ausbildungsplätze in Sozialer Assistenz, Kinder- und Heilerziehung. Besonders Letzteres sei zwar wenig bekannt, aber ein sehr spannender Beruf: „Hier arbeitet man mit Menschen mit Behinderung oder Suchterkrankungen und hilft bei der Wiedereingliederung“, fasste Pauksch kurz zusammen. Eine Altersbegrenzung gebe es für eine Ausbildung in der Pflege nicht, betonte Pauksch. „Die einzige Voraussetzung ist eine entsprechende Qualifizierung, aber ob mit 18 oder 60 Jahren, wir freuen uns über jeden Bewerber.“ Als vergeudeten Tag wollte auch Janina Leimkühler, Fachleiterin Personalgewinnung bei der Bergischen Diakonie, die Börse nicht bewerten. „Die Vernetzung, die hier gerade auch unter den Kollegen und Unternehmen stattfindet, darf nicht außer Acht gelassen werden.“ Wer sich nicht gerade im Gespräch mit einem Besucher befand, suchte die Unterhaltung eben mit den Kollegen vom Stand neben an.

Auch Lhoist präsentierte sich hier mit einer Schar Azubis und den vielfältigen Ausbildungsberufen. Bundesweit bildet Wülfraths zweitgrößter Arbeitgeber 30 Azubis pro Jahr aus, etwa als Mechatroniker, Kooperativer Ingenieur für Metall oder Elektro oder Industriekaufleute. Die Ausbilderin der Industriekaufleute fand schade, dass die Veranstaltung wenig beworben wurde. „Im Internet habe ich dazu nichts gefunden.“ Besonders in den Sozialen Netzwerken, wo die Zielgruppe eher zu finden sei, gab es keine Infos zur Wülfrather Börse, sagte auch Auszubildende Christina Gerlitz. „Selberverständlich sind wir wieder dabei, wenn es nächstes Jahr wieder eine Börse gibt“, äußerte die Ausbilderin zuversichtlich. Allerdings hofft sie darauf, dass die Veranstaltung optimiert wird, etwa indem noch mehr Werbung dafür gemacht wird und weitere Branchen der Industrie und des Handwerks mitmachen.

Karl-Heinz Nacke, Mitglied im Arbeitskreis Wülfrather Unternehmer, Initiator der ersten Job- und Ausbildungsbörse der Kalkstadt, wollte die Erfahrungen und Erkenntnisse mitnehmen. „Es war ein Versuch, aus dem wir für die Zukunft lernen werden.“ Mit seinen Kollegen wolle er sich im Nachgang besprechen, „und mit den Erkenntnissen aus diesem Jahr, einen zweiten Anlauf versuchen“.