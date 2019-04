Auftritt in Wülfrath : Bei Konzert schwingt Nostalgisches mit

Das Mettmanner Musikduo Ernst und Miro begeisterte die Zuschauer in der Kathedrale Schlupkothen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Bei einigen Stücken begleitete Kantor Thomas Gerhold das Akustikduo „Ernst & Miro“.

Das Mettmanner Duo „Ernst & Miro“ haben sich in Wülfrath sichtlich wohl gefühlt. Mit ihrer Akustikmusik zogen sie ihre Zuhörer direkt vom ersten Akkord an in den Bann. Kein Wunder, dass es am Sonntag keinen freien Platz mehr im Kommunikations-Center gab. „Wir mussten dafür noch nicht einmal Werbung machen“, sagte Ernst freudig überrascht.

Mit „Substitute“ von The Who eröffneten sie das abwechslungsreiche Konzert. Ernsts folkartige Stimme passt perfekt zu dem Song und lässt die Interpretation dadurch mehr als authentisch wirken. Gemeinsam mit der weichen Soulstimme von Miro entsteht eine eigene Klangwelt, von der das Publikum von Anfang an begeistert war. Klassiker wie der Beach Boys Hit „Surfin USA“ verlieren dadurch nicht ihren Wiedererkennungswert, gewinnen aber an Charakter.

Die Mischung aus Folk, Rock und Soul kam besonders gut beim Titel „The Wanderer“ zum Vorschein. Zum Beatles-Mix, darunter „I Fell“ oder „Here Comes the Sun“, wippten viele Besucher mit. Außerdem durften an dem Abend Songs von Simon & Garfunkel, Pink Floyd oder Cat Stevens nicht fehlen. Zudem waren auch Versionen modernerer Lieder wie Aviciis „Wake Me Up“ oder Ronan Keatings „When You Say Nothing At All“ zu hören.

„Mir gefällt das Konzert super. Die Lieder kennt man alle“, schwärmte Besucherin Edeltraud Klein aus Düsseldorf in der Pause. Es schwinge etwas Nostalgisches mit, beschrieb Jens Müller aus Mettmann. Das sei noch Kunst gewesen im Vergleich zu modernen Sachen. Die handgemachte Musik von früher berühre noch richtig, erklärte Freund Marco Paglialonga.

Ungewöhnlich war an dem Abend das Gastspiel von Thomas Gerhold, Kantor der Evangelisch-reformierten Kirche Wülfrath. Bei insgesamt 15 Stücken begleitete er das Duo am Keyboard, stimmte auch in den Gesang ein. Dass die Harmonie stimmte, merkte man sofort. Besucherin Monika Müller liefen bei der Interpretation von „Nights In White Saint“ sogar die Tränen: „Das ging total ans Herz.“Die Drei werden am 15. und 16. Juni noch einmal gemeinsam auftreten. „Kantorei trifft Ernst & Miro – Sounds of Silence“ heißt das Projekt, bei dem ein 140 Stimmen starker Chor sowie das Kammerorchester Essen in der Stadtkirche dabei sein werden.

(am)