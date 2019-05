Caritas lädt ein : Erlebnistag für Kinder und Eltern

So wie für diese Kinder geht es für die Teilnehmer des Erlebnistagesauf Entdeckungstour ins Grüne. Foto: Holger Eilert

Wülfrath Mit dem Caritas-Familienzentrum geht es in den Wald.

(arue) Das Caritas-Familienzentrum Arche Noah lädt für Samstag, 11. Mai, von 10 bis 13 Uhr zu einem Erlebnistag im Wald ein. Angesprochen sind Kinder mit einer erwachsenen Begleitperson. Gemeinsam werden die kleinen und großen Teilnehmer ein Waldlager aufbauen, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Kinder und Erwachsene wählen gemeinsam einen Lagerplatz aus, bauen Sitzgelegenheiten aus Totholz und einen Unterstand. Dazu suchen sie Lehm und bauen daraus eine Lehmhütte. Darüber hinaus fertigen sie Seile aus Brennnesseln an. Natürlich wird auch Musik auf Waldtrommeln gemacht. Als Höhepunkt des Eltern- und Kind-Tages kommen die Teilnehmer in „federnahen“ Kontakt mit Greifvögeln. Uhu, Schnee-Eule, Wüstenhabicht und Falke sind dabei. Wenn ein Greifvogel auf die eigene Faust fliegt, dann ist „das nicht nur für die Kinder ein nachhaltiges Naturerlebnis“, sind sich die Veranstalter sicher.