Wülfrath Zeitreise per VR-Brille am Zeittunnel

Neben dem Einblick in die virtuelle Realität bietet das Museum in Person von Geologin Martina Mindermann wieder jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat um 12 Uhr öffentliche Führungen durch die Dauerausstellung an. Gruppen können auch zu anderen Zeiten Führungen buchen. Wie 2022 wird sich das Museum als Galerie für Künstler der Region zur Verfügung stellen. In diesem Monat etwa werden das Künstlerpaar Elke Voß-Klinger und Claus Klinger ihre Skulpturen und Bilder unter dem Titel „Die Kalker und ihr täglich Brot“ bei einer Vernissage am 15. April, 15 Uhr, vorstellen.