Wülfrath: Heizkosten mit Köpfchen senken

Durch den richtigen Dreh am Heizkörperthermostat lassen sich Energiekosten sparen. Architekt Thomas Bertram von der Verbraucherzentrale informiert über das Thema im Rathaus. Foto: Günter Tewes

Wülfrath Thomas Bertram, Energieberater der Verbraucherzentrale, informiert einmal im Monat kostenfrei im Rathaus.

Was läuft im Keller? Das fragt die Verbraucherzentrale. Thomas Bertram lädt Vermieter und Betreiber zum Beispiel von Gasetagenheizungen ein, das eigene Wärmegerät einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Anbieter-unabhängige Beratung, die monatlich im Wülfrather Rathaus angeboten wird, ist kostenfrei und zahlt sich mitunter aus. Denn eine alte Heizung kann zum teuren Energiefresser werden. „Es kommt darauf an, an den richtigen Stellen klug Maßnahmen zu ergreifen“, sagt der Energieexperte der Verbraucherzentrale.