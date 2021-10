Museum am Hammerstein : Ende der Saison im Zeittunel rückt näher

Führung durch den Zeittunnel bei der Museumsnacht 2021. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Letzte Veranstaltungen sind ein Schmuckworkshop und beleuchtete Kunst hinter dem Tunnel-Ausgang. Die Planungen für das kommende Jahr laufen schon.

(RP) Von Außen ist der Zeittunnel am Hammerstein 5 nichts Besonderes – das Geheimnis steckt in seinem Innenleben. Mit der Mischung aus einzigartigem Ausstellungsort mit unterhaltsamer Vermittlung der erdgeschichtlichen Abläufe und einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm für Kinder und Erwachsene zieht er Besucher an. So wie zuletzt bei Wanderung durch das Neandertal, wo es für die Gruppe aus Wülfrath eine Menge über die letzte Eiszeit zu lernen gab.

Natürlich konnten keine echten Eiszeit-Tiere bewundert werden, da Auerochse und europäisches Wildpferd, genau wie Mammut und Wollhaar-Nashorn, bereits ausgestorben sind. Aber die Abbildzüchtungen im Eiszeitlichen Wildgehege, Heck-Rinder und Heck-Pferde, erfüllen die gleichen ökologischen Funktionen im Ökosystem und sind fast genauso beeindruckend wie ihre wilden Vorfahren. Die Teilnehmer erfuhren Wissenswertes über Europas größte Landsäugetiere, die die Menschen schon seit der Steinzeit inspirieren.

Nach zweieinhalb Stunden war die Rundwanderung durch das Düsseltal zurück auf die Höhen von Hochdahl beendet. Im kommenden Jahr soll es weitere Angebote des Zeittunnels zum Besuch des Neandertals geben. Für dieses Jahr geht die Zeittunnel-Saison schon ihrem Ende zu, aber es sind noch Programmpunkte geplant. So gibt es am kommenden Sonntag, 17. Oktober, von 14 bis 17 Uhr einen Schmuckworkshop für Erwachsene, die sich für die Fertigung von Modeschmuck interessieren. Anschauungsstücke und Bücher werden dabei die Kreativität anregen. Unter Anleitung soll jeder am Ende mit einem Unikat nach Hause gehen. Anmeldung unter www.neanderticket.de, es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet).

Vom 19. bis 24. Oktober will der Zeittunnel die Saison dann mit einer besonderen Aktion ausklingen lassen: Von 19 bis 22 Uhr werden die Marmor-Skulpturen von Elke Voss-Klingler und Claus Klingler hinter dem Ausgang des Zeittunnels in einem anderen Licht erscheinen. „Die ohnehin schon fantasievollen und organischen Marmorplastiken werden von Frithjof Kuhlmann (Bühnenmeister, Licht- und Tontechniker) in bunte Lichter getaucht und bekommen in den Abendstunden ein buntes Spiel aus Schatten und Farbe. Die beleuchtete Kunst ist eine gute Gelegenheit, den Abend stimmungsvoll enden zu lassen und sich auf die Saison 2022 im Zeittunnel mit neuen Events zu freuen“, unterstreicht Martina Mindermann vom Zeittunnel-Team. Anmeldungen sind für diese Veranstaungen nicht erforderlich, es gelten die 3-G-Regeln. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Spenden sind willkommen.