Wülfrath : Sport war ihr liebstes Hobby

Wülfrath Erst vor zehn Jahren hat die jetzt 97-jährige Ellen Eydorf damit aufhören müssen.

Ihr Herz hängt eigentlich an Wuppertal, dort hat Ellen Eydorf ihr Leben verbracht. „Es war schön in Elberfeld“, schwärmt die Seniorin, die an ihrem Ehrentag besonders schick aussieht in ihrem türkisfarbenen Pullover. Um den Hals trägt sie eine goldenen Kette, die Haare sind vom Friseur erst am Tag zuvor frisch gelegt worden.