Elke Klingbeil ist neue Amtleiterin Kämmerei in Wülfrath „Zahlen waren schon immer mein Ding“

Wenn sie irgendwann in der Zukunft mal auf ihren jetzt neuen Job im Wülfrather Rathaus zurückblickt, wird Elke Klingbeil eines nicht sagen können: „Wenn ich das mal eher gewusst hätte.“ Denn seit 2017 hat die neue Amtsleiterin Kämmerei die Jahresabschlüsse der Kalkstadt bei und im Auftrag der Kreisverwaltung intensiv geprüft. Selten war also ein Neuzugang in der Wülfrather Verwaltung besser über den Ist-Zustand dessen informiert, was da kommen wird.