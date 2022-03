Einsatz in Wülfrath : 33 Jahre alter Porsche 944 brennt lichterloh

Ende auf der Pritsche eines Abschleppwagens: Die Front des Porsche 944 brannte in der nacht zu Freitag in Wülfrath völlig aus. Foto: Kreispolizei Mettmann

Wülfrath Fahrer und Beifahrer bemerkten „einen seltsamen Geruch“ und stiegen aus. Schaden: rund 30.000 Euro. Am Ende mussten die Reste des Sportwagens auf die Pritsche eines Abschleppfahrzeugs geladen werden.

Am Ende ging das Kultmobil in Flammen und Rauch auf: Ein mehr als 30 Jahre alter Porsche brannte in der Nacht zu Freitag, 11. März, völlig aus. Die Insassen blieben laut einer Mitteilung der Kreispolizei unverletzt. Sie standen auf der Rützkausener Straße in Wülfrath neben dem Wrack, aus dem sie rechtzeitig hatten entkommen können. Die Polizei führt den Brand auf einen technischen Defekt zurück. Die Trümmer des Sportwagens mussten auf ein Abschleppfahrzeug aufgeladen werden.