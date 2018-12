Wülfrath : Nur zu – jeder kann singen

„Gemeinsam zu singen, das schweißt zusammen“, sagt Kantor Thomas Gerhold. Dazu bräuchte man nicht gleich in der Stadtkirche mit der Kantorei Wülfrath zu singen, das ginge ebenso mit der Familie daheim unterm Weihnachtsbaum. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Es muss nicht wie ein Engelschor klingen – Kantor Thomas Gerhold empfiehlt, einfach einmal ein Weihnachtslied anzustimmen. „Alle Jahre wieder“ wäre bestens geeignet.

Kaum erklingen die ersten Töne, gehen alle aus sich heraus. Wenn Thomas Gerhold mit dem Kinderchor der Kleinsten, die Zweieinhalb- bis Vierjährigen, dieses besondere Lied auf dem Herzog-Wilhelm-Markt anstimmt, huscht ein Lächeln über die Gesichter der Mädchen und Jungen. Dann geht’s los. „,Alle Jahre wieder´ kommt aus vollen Kehlen“, freut sich der Kantor der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde über die Begeisterung der Kinder. Es ist ein Fest. Sonderlich viel üben, das braucht er nicht für den Klassiker, eines der bekanntesten Weihnachtslieder.

…kommt das Christuskind, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind“ wird häufig gesunden, auch in Familien. „Es ist frisch, keiner Mode unterworfen“, sagt Gerhold.

Info Kirchenmusik und Operngesang studiert Kantor Thomas Gerhold hat in Dortmund Kirchenmusik studiert und Operngesang mit Künstlerischer Reife. Wie das Leben so spielt – durch Zufall ist er vor 25 Jahren auf die freie Kirchenmusikerstelle in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde aufmerksam geworden. Eine Arbeitskollegin seiner Frau hatte davon erzählt und Wülfrath als „sehr schönes Städtchen“ beschrieben. Gerhold bekam die Stelle. Der 54-Jährige ist mit vielen unterschiedlichen Musikstilen aufgewachsen. Eine Vielfalt, die er weitergeben will. Thomas Gerhold begeistert Menschen für Musik.

Der 54-Jährige, seit 25 Jahren Kantor in Wülfrath, begeistert Menschen für Musik – auch, oder vor allem, weil er mit Chören Neues einstudiert und musikalische Experimente schätzt. Weihnachten macht da allerdings eine Ausnahme. Die Tradition zum Fest schafft Geborgenheit. So ist das auch bei Familie Gerhold mit den drei erwachsenen Kindern, die Weihnachten nach Hause kommen. „Driving home for Christmas“ von Chris Rea hört die Tochter stets auf der Fahrt von Süddeutschland nach Wülfrath.

„Wir haben einen festen Ablauf, das wird zelebriert, wir genießen das.“ Thomas Gerhold ist zunächst noch dienstlich eingebunden, spielt nachmittags in den großen Weihnachtsgottesdiensten. Doch anschließend versammelt sich Heilig Abend die Familie daheim. „Wir singen auf jeden Fall“, sagt er. Zuerst „Ihr Kinderlein kommet“, dazu spielt er Klavier und stimmt kräftig mit ein. „Alle Jahre wieder“ erklingt dann aber gewiss als zweites Lied, erzählt er. Nach der Bescherung gibt´s bei Gerholds Kartoffelsalat mit Würstchen, so wie jedes Jahr zum Fest. Schließlich macht sich die Familie auf den Weg in die Ellenbeek zum Spätgottesdienst, in dem auch die drei Kinder bei der Kantorei Wülfrath mitsingen. Viele, auch Gerholds, stehen im Anschluss noch zusammen, wünschen sich „Frohe Weihnachten“. Dazu wird ein Heilig-Abend-Hirtentrunk ausgeschenkt. Auch das ist Tradition.



Wie ein Engel muss man jedenfalls nicht singen können, um bei einem Weihnachtslied mit einzustimmen; im Gegenteil: Nur zu – „jeder kann singen“, ermuntert Thomas Gerhold auch jene, die in der Schule ausgebremst wurden, es einfach mal auszuprobieren, der eigenen Stimme zu vertrauen und sich vom Effekt überraschen zu lassen. „Alle Jahre wieder“, sagt er, wäre dafür bestens geeignet. Seine Erfahrung: „Je mehr man singt, umso besser geht’s.“ Singen ist für den Kantor allemal ein Gemeinschaftserlebnis. Deshalb ist es im Prinzip zunächst nicht so entscheidend, wie es klingt.

„Gemeinsam zu singen, das schweißt zusammen.“ Im Übrigen versteht Gerhold so Gemeindearbeit; und dies ist denn auch seine Empfehlung für Weihnachten. Bei Proben mit Chören erlebt der 54-Jährige, wie befreiend das Musizieren wirkt. Da löst sich buchstäblich etwas. Heutzutage sind viele im Beruf ziemlich beansprucht. Bei all dem Stress staut sich manches auf. „Singen hilft, wenn einem etwas wie ein Kloß im Hals sitzt“, stellt er fest. Zusammen ein Lied anzustimmen, eingebettet in einen Chor zu sein, „das wärmt das Herz“. Für ihn geht dies über ein Klangerlebnis hinaus. „Man singt mit dem ganzen Körper, gibt etwas preis, ohne vereinzelt da zu stehen.“ Als spannend empfindet der Kantor die eigenen Gedanken, die daraus entstehen. Er ist überzeugt, das auf jeden Fall für das kommende Jahr etwas im Kopf bleibt, wenn man sich Heilig Abend beziehungsweise an den Festtagen auf ein Weihnachtslied einlässt. Der Text ließe sich leicht im Internet finden und ausdrucken.