Statt Weihnachtsmarkt : Ein Spaziergang durch den Wülfrather Weihnachtswald

Wülfrath „Wir mussten uns etwas einfallen lassen, um die Menschen zu erreichen, ohne eine Veranstaltung zu machen“, sagt Pfarrer Thomas Rehrmann. Das ist gelungen, es kommen viele Besucher.

Jedes Weihnachtsbäumchen ist es wert, genauer betrachtet zu werden. Nur ein Baum ist derzeit leer – der, an dem die Segenssprüche zum Mitnehmen hingen. Offenbar haben die Besucher des Weihnachtswaldes den Segen in diesem Jahr besonders nötig. Die Resonanz auf den Weihnachtswald sei durchweg positiv, sagt Pfarrer Rehrmann, es gebe viele Rückmeldungen und der Wald werde oft besucht. „Die Kinder spielen verstecken“, meint der Pfarrer schmunzelnd. Auch Silke Schmidt findet die Idee gut. „Wenn schon kein Weihnachtsmarkt stattfinden kann, ist schön, dass man trotzdem etwas Weihnachtliches in der Stadt hat“, sagt sie. Besonders stimmungsvoll sei es natürlich am Abend, wenn es langsam dunkel wird und die Lichter an den Bäumen strahlen.