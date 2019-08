Eignerbachlauf : Lhoist-Geologe erhält Silbermedaille

Wülfrath Auch viele Wülfrather waren unter den Teilnehmern des Eignerbachlaufs.

Weit über 200 Teilnehmer, viele Kinder und zahlreiche Erwachsene, sind am Sonntagvormittag beim dritten Eignerbachlauf vom Verein ASV Tönisheide und der Wülfrather Firma Lhoist, an den Start gegangen. Unter den zahlreichen Läufern in den diversen Disziplinen tummelten sich an der Milchstraße auf Velberter Stadtgebiet auch einige motivierte Kalkstädter.