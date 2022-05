Kultur in Wülfrath : Duo Old Friends begeisterte 100 Gäste beim Kulturbistro

Wülfrath Die beiden Gitarristen Volker Lieb und Georg Decker interpretierten die Hits der 60er-Jahre. Das Publikum sang und summte nicht nur mit, sondern tanzte auch.

Die Musiker hatten alles drauf, was in den 60ern die Hitparaden stürmte: Von Roy Orbison über Johnny Cash, CCR aber auch Cliff Richard und Buddy Holly, einfach alles, was das Herz begehrte. Musik zum Mitsingen, Mitsummen und tanzen. Natürlich fehlten auch die größten Hits der Beatles und der Stones, die absoluten Stars der 60er, nicht im Repertoire des Duos. Den beliebten Oldies verpassten Lieb und Decker mit ihren eigenen Interpretationen einen ganz neuen Charakter. Daneben spielten sie aber auch deutsche Songs, die den Gästen wohlbekannt waren. Der Conny-Francis-Song „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ etwa ließ die Gäste in Erinnerungen schwelgen.