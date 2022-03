Kulturbistro in Wülfrath : Duo „HeartDevils“ begeistert mit Liebe zum Vinyl

Kulturbistro in Wülfrath

Wülfrath Beim Kulturbistro spielten die Musiker ihre Lieblingssongs aus 70 Jahren Musikgeschichte. Publikum spendet 241 Euro für Ukrainehilfe.

Das Duo „HeartDevils“ hat sich in Wülfrath inzwischen eine richtige kleine Fanbase aufgebaut. Da verwundert es nicht, dass der große Saal der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Schulstraße 13 beim Konzert im Kulturbistro am Freitagabend mit 60 Gästen voll besetzt war.