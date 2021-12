Gute Idee : DRK würdigt die „Echten Helden von Wülfrath“

Christian Pietsch und Katalin Beuker sind zwei der DRK-Helden. Foto: DRK Wülfrath

Wülfrath Das DRK Wülfrath hat sich mit einer ganz besonderen Aktion bei seinen Mitarbeitern für den herausragenden Einsatz in der Corona-Pandemie bedankt. Ausgewählte Haupt- und Ehrenamtler zeigten auf acht Plakaten, dass echte Helden auch ganz normale Menschen sind.

Ein wacher Blick, ein offenes Lächeln – sympathisch sehen sie aus, die Mitarbeiter des DRK Wülfrath. Rund drei Wochen lang lächelten sie von großen Plakatwänden den Wülfratherinnen und Wülfrathern unter dem Titel „Echte Helden gibt’s auch in Wülfrath“ entgegen. Die Aktion war eine Idee und ein besonderes Dankeschön des Ortsvereins an seine rund 100 aktiven Haupt- und Ehrenamtler aus allen Diensten.

„Ganz normale Menschen, der Nachbar oder der Arbeitskollege, haben Großartiges geleistet, oft im Verborgenen. Mit der Plakataktion wollten wir sie sichtbar machen“, erklärt Sebastian Dahms, erster Vorsitzender des Ortsvereins. Die Alltagshelden, die nicht nur in Pandemiezeiten, aber gerade in diesen, wichtige Arbeit leisten, sollen so gewürdigt werden. Und das kam gut an – sowohl bei den Mitgliedern als auch bei den Bürgern. „Die Resonanz war durchweg positiv. Das hat unseren Helfern unheimlich gut getan, wahrgenommen und aktiv angesprochen zu werden und erzählen zu können“, so Dahms.

Die Pandemiezeit habe viele Herausforderungen, denen sich die DRK-Aktiven gestellt haben und auch immer noch stellen. „Sie sind zum Teil über sich hinausgewachsen“, lobt er. Dazu zählt etwa der Einsatz an der Teststation, etliche Reihentestungen, etwa im Hochhaus in Velbert, die Testungen an Schulen, ein erhöhtes Aufkommen von Krankentransporten oder zum Beispiel auch Impftermine für Lehrer und Erzieher, zählt Dahms auf. Das alles sei noch zu den regulären DRK-Einsätzen hinzu gekommen und ziehe mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage erneut an. Zudem ist der Kleiderladen im Lockdown an die neue Adresse gezogen. Das Kita-Personal musste immer wieder kurzfristig auf die neuen Verordnungen reagieren und auch das Blutspende-Team hat dafür gesorgt, dass kein Termin ausfiel. „Als es noch keine Impfung gab, haben sich die Mitarbeiter auch einem gewissen Risiko ausgesetzt“, hebt der Vorsitzende hervor. Das alles soll durch die Aktion gewürdigt werden.

Die Bereitschaft innerhalb der Belegschaft, für die besondere Danke-Aktion Model zu stehen, war groß. Die jeweiligen Dienste haben losen müssen, berichtet Dahms. Eine, die gleich zweimal vertreten ist, ist die 25-jährige Katalin Beuker. Die hauptberufliche Erzieherin der DRK-Kita hat nicht nur dort die Tests durchgeführt, sondern ist zudem ehrenamtlich als Sanitäterin immer auf Abruf, war auch im Einsatz bei der DRK-Teststation.

Zusätzlich hat sie das Jugendrotkreuz in Wülfrath vor gut drei Jahren mit aufgebaut, das nun anderthalb Jahre online stattfinden musste. Der enge Zusammenhalt und die Menschlichkeit begeistern Beueker am DRK. Wegen ihres großen Engagements wurde sie von den Kollegen vorgeschlagen und war sowohl einzeln als auch gemeinsam mit Rettungssanitäter Christian Pietsch auf den Plakaten zu sehen.

„Das ist eine Ehre und extreme Wertschätzung für die Arbeit, die man leistet“, sagt Beuker und ergänzt: „Man ist schon ein bisschen stolz, wenn man sich so übergroß auf einem Plakat sieht. Aber es ist auch ein bisschen komisch.“ Gerade von vielen Eltern der Kita-Kinder sei und werde sie immer noch darauf angesprochen. Der Wiedererkennungswert sei sehr hoch, was ihr an der Idee gut gefallen habe. Sicher erkannte sie nun noch der eine oder andere mehr bei ihrem Einsatz zur Eröffnung des Herzog-Wilhelm-Markts.