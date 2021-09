Ausgehen in der Kalkstadt : Dreieinhalb Stunden Comedy vergehen wie im Flug

Ausgehen in der Kalkstadt

Melancholiker am Mikrofon: Sebo Sam bei der Schlüssel-Comedy im Paul-Ludowigs-Haus in Wülfrath. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Ein Akzent-übender Russe, ein gekidnappter Blinder, eine arbeitslose Musical-Darstellerin, ein depressiver Sänger und eine Perserin ohne Kopftuch unterhielten das Publikum im Paul-Ludowigs-Haus bestens.

Einer, der einzige mit Gitarre, verweigert ein Ständchen: Sebo Sam. Das passe nicht zu ihm. Der Melancholiker singt stattdessen über Suizid und Duschgel in einem Stück. Frauen hätte mehr Glück mit den Duschgel-Attributen als Männer, meint er. Daher sei die höhere Selbstmordrate bei Herren nicht verwunderlich. Sams Auftritt stimmt traurig, dennoch bringt er den gut gefüllten Saal zum Lachen.

Das erreicht der erste Künstler des Abends mit Charme und Leichtigkeit: Vladimir Andrienko, dessen deutsche Sprache getrennt von ihm geboren wurde. Seinen russischen Akzent hat er mühsam in der Schule gelernt, erklärt der Sozialarbeiter. Möglich auch, dass seine Aussprache als phonetischer Herpes vom Nachbarn übergesprungen sei.

Die würde Timur Turga nicht sehen, denn der Comedian ist fast erblindet. Was andere als überzogene Hilfeleistungen bezeichnen würden, nennt er Kidnapping und verwandelt seine Geschichten in Komik. Beispielsweise scheint er häufig in den falschen Zug gezogen zu werden. Schräge Alltagsszenen, humoristisch aufgearbeitet und trocken erzählt. Eine großartige Premiere von Turga bei der Schlüssel-Comedy.