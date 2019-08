Wülfrath : Drei Fotografen stellen in der Sparkasse aus

Beate Joram, stellvertretende Marktbereichsleiterin in Wülfrath, freut sich über die Naturaufnahmen der drei Künstler (v.l.) Ingo Loof, Peter Marschall und Bernd Schmidt. Foto: Kreissparkasse Düsseldorf

Wülfrath Die Gemeinschaftsausstellung zeigt Natur- und Landschaftsfotografien aus Wülfrath und Umgebung.

Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass dieser Gegenstand ein Teil eines Autos sein muss. „Dieser Vogel attackierte eine gute halbe Stunde lang sein eigenes Spiegelbild, das er in der Stoßstange eines Mercedes entdeckt hat“, berichtet Peter Marschall, der diese kuriose Situation mit seiner Kamera festgehalten hat. Der studierte Meeresbiologe fotografiert hauptsächlich im Winter und im Frühjahr. Der Wuppertaler steuert etwa 20 Aufnahmen zur Ausstellung bei.

Seine Liebe zur Fotografie entdeckte auch der mittlerweile pensionierte Diplom-Chemiker Ingo Loof in der Foto-AG seiner Schule: Sein Beruf hielt ihn jedoch lange davon ab, sich der Kamera vermehrt zu widmen. Seit 2012 fotografiert er insbesondere die Natur. Auf einem – natürlich stark vergrößerten - Foto blickt man in die Augen einer Bremse, man staunt über das fein gezeichnete Fell einer Rötelmaus, zählt die Rauhreifkristalle auf einer Becherflechte oder bewundert die majestätische Landung eines Schwans auf dem Abtskücher Teich in Heiligenhaus.

Die Idee zu der Gemeinschaftsausstellung hatte übrigens der Wülfrather Fotograf Bernd Schmidt. „Ich fragte vor einiger Zeit bei der Kreissparkasse an, ob ich ausstellen könnte. Dann hat man mir plötzlich 16 Ausstellungswände angeboten – so viele Fotos konnte ich gar nicht liefern.“ Also sprach er Marschall und Loof an: „Wer so viel in der Gegend herumkommt und fotografiert wie wir, kennt sich eben.“ Beide stimmten der Idee begeistert zu.