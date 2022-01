Der Dreck muss weg : Wülfrath lädt zum nächsten Stadtputz im März ein

Wülfrath Nach dem Erfolg des Dreck-Weg-Tags in den vergangenen Jahren mit einer großen Anteilnahme der Bevölkerung, wird erneut zur Müllsammelaktion aufgerufen.

„Es ist wieder soweit!“, bittet die Abfallberatung um Anmeldungen zum Aktionstag. „Am Samstag, 12. März, können alle beim Cityputz mitmachen. Parallel zum Großreinemachen findet eine Pflanzaktion statt, um blühende Blickpunkte in unserer Stadt zu schaffen. Von 10 bis 12 Uhr werden wir Abfälle von den Straßenrändern, Wegen, Plätzen und Grünanlagen einsammeln und bunte Stiefmütterchen pflanzen“, rufen die Mitarbeiter der Abfallberatung zum Aktionstag auf. „Machen Sie mit! Ob jung oder alt – am Aktionstag können alle mithelfen und das Thema Sauberkeit in der Stadt sichtbar machen“.

Unter Berücksichtigung der Corona-Schutzverordnung mit Abstand und Maske ist es möglich, dass Einzelpersonen, Familien und kleinere Gruppen (maximal zehn Personen an selber Stelle) im Außenbereich Abfälle einsammeln oder Blumen pflanzen. Alle Helfer werden mit Kappen, Warnwesten, Arbeitshandschuhen, Müllsäcken, teilweise mit Greifzangen oder mit Blumen und Pflanzschaufeln ausgestattet und los geht‘s in die Gebiete. Nach Abschluss der Arbeiten erhalten die Aktiven ab 12:00 Uhr am Eingang des Rathauses ein Dankeschön – allerdings pandemiebedingt ohne die sonst übliche Dankeschön-Veranstaltung. „Wer beim Cityputz oder bei der Pflanzaktion nicht mit anfassen kann, ist herzlich eingeladen, die Aktion finanziell, mit Arbeitsmaterialien oder Blumen zu unterstützen.“ Alle Infos via abfallberatung@ stadt.wuelfrath.de und Telefon 02058-18244.