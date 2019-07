Thema des Stammtischs BV Düssel : Dorfstraße: Bauarbeiten bald nur vorläufig beendet

Wülfrath In vier Wochen soll die Kanalsanierung in Düssel zunächst ruhen. Doch dann sind weitere Arbeiten notwendig.

Gut besucht war der Stammtisch des Bürgervereins Düssel, der dieses Mal in der Gaststätte „Die Kantine“ in Dornap stattfand.

Oliver Konstanty ist selbst noch nicht so lange bei der Stadt Wülfrath tätig und hat infolgedessen den Beginn der Sanierungsarbeiten am Kanalsystem nicht mit erlebt. Dennoch konnte er die Fragen der Vereinsmitglieder, die auf ihn niederprasselten, beantworten.

Ja, es hat Verzögerungen gegeben, da Mängel festgestellt wurden und zum Teil die Bodenbeschaffenheit schwieriger war als gedacht. Aber vor allem wurden Schäden an den Leitungen der Stadtwerke sichtbar, so dass die Tiefbauarbeiten gestoppt werden mussten, bis die Reparaturen abgeschlossen waren.

Eine Dame fragte, ob denn die Ausweisung der neuen Wohngebiete mit in die Planungen einbezogen wären. Das wurde noch als zu früh beantwortet. „Ist denn das komplette Kanalnetz in Düssel einmal per Kamera untersucht worden?,“ fragte ein Teilnehmer. Das wurde bejaht, denn es gebe ein Abwasserkonzept der Stadt und die erforderlichen Mittel seien in den Haushaltsplan aufgenommen und würden jährlich fortgeschrieben.