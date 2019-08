Wülfrath : Gemeinde freut sich auf den Neuen an der Orgel

Ist schon voller Vorfreude auf seine neuen Aufgaben: Dominik Lorenz. Geboren wurde er am Niederrhein. Foto: Tanja Bamme

Dominik Lorenz tritt am 16. September die Stelle als Kirchenmusiker in der katholischen Gemeinde St. Maximin an.

Dominik Lorenz ist schon voller Vorfreude auf seinen ersten Tag als Kirchenmusiker in der Gemeinde St. Maximin in Wülfrath. „Ich freue mich schon jetzt darauf, dass es endlich losgeht“, sagt der 27-Jährige. Bereits Ende Mai konnte sich Lorenz gegen einen weiteren Kandidaten beim offenen Vorspielen durchsetzen und blickt seitdem gespannt seiner neuen Vollzeitstelle entgegen.

Erfahrung hat der Neue trotz seines jungen Alters schon einige. Zuletzt arbeitete er als Kirchenmusiker in einer Gemeinde in Korschenbroich, leitete Kirchenchöre und betreut auch heute noch den Pop- Chor „Ton-Art“ in Jülich. Am Niederrhein, im 4000-Seelen-Dorf Titz, wurde der Grundstein für die Karriere des jungen Musikers gelegt.

Info Seit Dezember vergangenen Jahres muss die katholische Kirchengemeinde St. Maximin in Wülfrath bereits ohne festen Kirchenmusiker auskommen. Nachdem sich der langjährige Musiker Frater Wilhelm Lindner in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, sind es hauptsächlich Honorar- und Aushilfskräfte, die den musikalischen Betrieb in der Gemeinde aufrechterhalten.

„Ich stamme gebürtig aus Titz, mein Großonkel und Generationen vor ihm haben dort als Kirchenmusiker gearbeitet.“ Dem Onkel beim Orgelspielen zuzugucken, war nicht nur jugendlicher Zeitvertreib, sondern festigte schnell den eigenen Berufswunsch. Und so zog es Dominik Lorenz nach Düsseldorf. „Dort habe ich zunächst meinen Bachelor und Master in Kirchenmusik gemacht, hänge derzeit noch meinen zweiten Master in Chorleitung hintendran.“ Mit den Umzug in die Landeshauptstadt fiel der Blick auch auf das benachbarte Wülfrath. Eine Stadt, von der Dominik Lorenz, wie er freimütig zugibt, zuvor noch nichts gehört hatte. „Ich bin über die Stellenausschreibung auf Wülfrath aufmerksam geworden, habe mir am Tag des Vorspielens auch den Stadtkern angeguckt. Eine schöne Stadt.“

Überzeugt haben ihn aber schlussendlich die Menschen. Dass sich so viele Gemeindemitglieder zum offenen Vorspielen in der Kirche eingefunden haben, überraschte den jungen Musiker. „Das ist eigentlich nicht üblich. Ich freue mich aber sehr, dass in dieser Gemeinde sehr viele engagierte Menschen zu finden sind.“ Die Anforderungen, die an ihn gestellt werden, eigene Projekte in Angriff zu nehmen und auch die Kinder- und Jugendchorarbeit zu stützen, nimmt Dominik Lorenz gerne an. „Ich bin gespannt, wie meine ersten Projekte angenommen werden und freue mich auf die Herausforderung.“ Los geht es für den neuen Kirchenmusiker am 16. September, unmittelbar nach dem Gemeindefest.

Die Leitungsriege konnte er aber beim gemeinsamen Grillen schon kennenlernen. „Ich habe bisher nur motivierte und engagierte Menschen treffen dürfen.“ Wenn Dominik Lorenz nicht gerade an der Orgel sitzt, zieht es ihn übrigens raus in die Natur. „Tracking ist ein Hobby von mir. Generell mag ich es, einfach mal raus in die Natur zu kommen.“