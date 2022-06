Hilfe für die Ukraine in Wülfrath : Aktion: DLRG sammelt alte Verbandkästen für die Ukraine

Ralph Elpers, Bürgermeister Rainer Ritsche, Christian Ledwoch und Heiko Dietrich (v. l.) mit den Behältern für die Sammelaktion. Foto: DLRG, Ortsgruppe Wülfrath, Heiko Dietrich

Wülfrath Die Schwimmer unterstützen damit die Aktion des Rotary Clubs Mettmann. An verschiedenen Stellen in der Stadt können Bürger das Verbandsmaterial spenden, in dem sie es in die Box ablegen.

Die DLRG Ortsgruppe Wülfrath unterstützt die Arbeit des Rotary Club Mettmann und ruft die Bevölkerung auf alte Verbandkästen und Verbandmaterialien zu spenden, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.

„Wir haben von der Aktion des Rotary Clubs gehört und wollten ebenfalls einen Beitrag leisten“, sagt Ausbildungsleiter Heiko Dietrich. Wir haben zu Apotheken, Werkstätten, Autohäusern und Tankstellen in Wülfrath Kontakt aufgenommen. Dort können die alten Verbandkästen nun abgegeben werden. Aktuell können die Verbandmaterialien im Rathaus, in der Medienwelt, in der Rathaus Apotheke, in der Altstadt Apotheke oder bei KFZ Misini abgegeben werden. Wer die Aktion als Abgabestelle unterstützen möchte, kann sich per Mail an ausbildung@wuelfrath.dlrg.de wenden. Eine aktuelle Liste der Abgabestellen ist unter wuelfrath.dlrg.de zu finden.

Bürgermeister Rainer Ritsche unterstützt die Aktion und war sofort bereit, auch eine Sammelstelle im Rathaus zu ermöglichen. Er bedankt sich bei den Initiatoren der Aktion und bei allen Sachspenderinnen und Spendern für die aussortierten Kästen. „In der Ukraine ist Erste-Hilfe-Material derzeit Mangelware. Viele Utensilien sind oft noch brauchbar und können Leben retten“.

„Jeder sollte seinen Verbandkasten im Fahrzeug regelmäßig überprüfen, denn diese haben ein Haltbarkeitsdatum. Ist das Datum überschritten, wird es bei einer Kontrolle teuer oder die ersehnte TÜV-Plakette kommt nicht auf das Kennzeichen“, sagt Dietrich.

Die Rettungsschwimmer haben noch weitere Tipps zum Thema Verbandkasten. Seit Februar sind zwei OP-Masken und Feuchttücher Pflichtbestandteil des KFZ-Verbandkastens. In der StVO sollen die Änderung in Kürze aufgenommen werden und damit zur Pflicht für jedes Fahrzeug. Aber man darf natürlich auch schon jetzt sich einen neuen Verbandkasten zulegen und den alten für einen guten Zweck bei der Aktion abgeben. Auch findet man immer wieder Verbandkästen, welche noch original verpackt sind. Das kann im Ernstfall wichtige Zeit kosten, denn in der Aufregung und Hektik funktioniert das Öffnen meist nicht so schnell. Außerdem ist es sinnvoll, den Verbandkasten ein wenig umzusortieren. UNSER TIPP: Packen Sie die Schutzhandschuhe oben auf. Wenn Sie im Notfall Ihren Verbandkasten öffnen, können Sie diese als Erstes anziehen und damit sich und andere schützen.