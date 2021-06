Digitalisierung in Wülfrath : Ideen-Werk Wülfrath wird zum Schwerpunkt für die Freifunker

Digitalisierung in Wülfrath

Wülfrath Positive Bilanz des Vereins für 2020 – Corona bremste die Aktivitäten nicht. In Wülfrath gab es Hilfestellung beim Computer-Projekt „Hey Alter“.

Dann wurde es technisch: Plarre berichtete aus dem „Maschinenraum“. Durch den erfolgreichen Wechsel zu einer vollautomatisierten Umgebung im August 2020 konnte der Wartungsaufwand für die Server deutlich gesenkt und die Leistung des Freifunknetzes enorm gesteigert werden. „Der Datendurchsatz im Kreis Mettmann beträgt für 2021 zirka 110 Terabyte im Monat“, führte Plarre aus. Sechs Server habe der Verein inzwischen angemietet. Neben den Freifunk Diensten werden Plattformen zur Online-Zusammenarbeit und Mailserver betrieben, die auch von anderen Vereinen und Initiativen in der Region genutzt werden.

In einer Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland, LVR, wurden 26 Wohngruppen für Menschen mit Handicaps mit WLAN versorgt, um eine digitale Teilhabe zu ermöglichen. Dieses Ziel wird auch in der Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten Hilden und Haan bei der Ausstattung von Unterkünften für Menschen mit Migrationshintergrund verfolgt.

Ratssitzung in Solingen

Ratssitzung in Solingen : Bund und Land sollen Städte vor Corona-Ruin retten

Andreas Hillebrand stellte das Projekt „Düsseldorf Schimmelpfennig“ vor. „Machen statt planen“ ist seine Devise. Eine Einladung des Oberbürgermeisters der Stadt Düsseldorf an die Vereinsmitglieder am 8. Juni 2021 unterstreicht die Bedeutung dieses Projektes. Hinzu kamen viele kleinere Projekte und technische Beratungen, die bei digitalen Herausforderungen der Corona-Krise Hilfestellungen geben. Genannt sei hier das Projekt Hey Alter! - Wülfrath, bei dem alte Laptops und Computer eingesammelt, aufbereitet und an Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien abgegeben werden.