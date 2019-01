Wählergemeinschaft: „Wülfrather Gruppe“ hat noch viel vor

WÜLFRATH Es war eine Menge los im Info-Treff der WG in der Fußgängerzone. Der Vorstand hatte zum Jubiläumsfest eingeladen.

Viele Mitglieder und Sympathisanten nutzten die Gelegenheit, in lockerer Runde zusammen etwas zu leckeres zu essen, einen guten Tropfen zu trinken und über das lokale Geschehen in Wülfrath zu fachsimpeln. Vor zehn Jahren war die Wülfrather Gruppe gegründet worden, die als wichtige Ratsfraktion aus dem kommunalpolitischen Geschehen der Kalkstadt nicht wegzudenken ist.

Wichtige Punkte wie die Schuldenbremse, den Umzug des TSV Einigkeit Dornap an den Lhoist-Sportpark oder´ das Alkoholverbort in den Grünflächen hat sie laut Wolfgang Peetz durch den Rat gebracht.

Fraktionsvorsitzender Wolfgang Peetz und sein Stellvertreter Reiner Heinz erinnern sich gut an die Anfänge im Jahr 2009. Der eigentliche Motor zur Gründung der Wülfrather Gruppe sei der frühere Beigeordnete Ralph Mielke gewesen, sagt Wolfgang Peetz. „Er rief mich an und fragte, ob nicht auch ich Interesse hätte, in Wülfrath etwas zu bewegen. Damals war in der politischen Landschaft hier in Wülfrath viel Stillstand. Zwei, drei Tage später habe ich zugesagt.“