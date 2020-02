Wülfrather Feuerwehr : Neuer Leiter und Wagen für die Wache

Wülfrath Die Feuerwehr Wülfrath hat ein neues Einsatzauto. Auch Marc Friedrich wurde als neuer Sachgebietsleiter vorgestellt.

Auch Marc Friedrich stellte sich bei der Präsentation des Rettungswagen erstmals der Öffentlichkeit vor. Der neue Sachgebietsleiter für den Rettungsdienst wechselte bereits im November vergangenes Jahr von der Dienstelle des Deutschen Roten Kreuzes in Sprockhövel in den öffentlichen Dienst nach Wülfrath.

„Mir gefällt es, dass es hier so familiär ist“, sagt Friedrich. Auf der Wülfrather Wache arbeiten derzeit elf Angestellte. Eine Verbindung zu Wülfrath hatte der Sachgebietsleiter bisher nicht. Er lebt in Haltern am See und pendelt nun täglich mit dem Auto zur Arbeit. Friedrich tritt das Amt als Nachfolger von Sandra Funke-Kaiser an. „Ich bin seit 21 Jahren im Rettungsdienst tätig, seit 26 Jahren Feuerwehrmann – das war schon immer mein Traumberuf“, sagt Friedrich.