Weihnachtsmarkt in Wülfrath : Die Michels bringen Südtirol auf den HWM

Wülfrath Kaminwurzen, Rohwürste, Likör und andere Spezialitäten gibt es seit zehn Jahren „Beim Südtiroler“.

Eher zufällig sind Iris und Jürgen Michel vor zehn Jahren an eine eigene Bude auf dem Herzog-Wilhelm-Markt gekommen. „Damals sind einige Budenbetreiber abgesprungen, der Markt war in Gefahr, und wir dachten uns: So etwas darf doch nicht kaputt gehen“, erzählt Iris Michel. Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes und der Kölner Domplatte sind die beiden auf einen Aussteller mit Südtiroler Spezialitäten gestoßen. „Wir dachten, das wäre doch etwas für uns, damit heben wir uns von den anderen ab“, berichten sie über ihre Idee von damals.

Seitdem fahren die Betreiber der Bude „Beim Südtiroler“ jedes Jahr nach Südtirol, um sich unter anderem mit mit „Kaminwurzen“, Rohwürsten, Meraner Brühwürsten sowie verschiedenen Obstbränden und -geisten einzudecken. „Wir haben inzwischen unsere festen Lieferanten. Metzgereien in Bozen und in der Nähe von Meran bringen die Ware frisch auf den Markt.“ Meistens würden sie den Einkauf der Lebensmittel mit einem Urlaub verbinden.

Während sie die ebenfalls angebotenen Südtiroler Speckknödel selbst herstellen, wird der leckere „Bombardino“, ein heißes Getränk mit Eierlikör, Rum und Sahnehäubchen, fertig bezogen. „Als studierter Pharmazeut habe ich mal versucht, den Bombardino selbst zu machen. Die Wirkung war zwar da, aber ansonsten hat das nicht funktioniert“, räumt Jürgen Michel lachend ein. Der Renner in der Bude sei allerdings der Marillenbrand. „Wenn ich nochmal auf die Welt komme, habe ich eine eigene Brennerei in Südtirol“, verrät er.

Nicht jedes Jahr laufe der Verkauf gleich gut. „Alles steht und fällt mit dem Wetter“, sagt Iris. Sie erinnere sich an verregnete Montage, wo man sich „die Beine in den Bauch gestanden habe“, aber auch an das tolle Jahr 2016. „Man braucht Durchhaltevermögen. Am Anfang wird Neues nicht immer gleich gut angenommen.“ Über die Jahre hinweg habe es sich nicht nur finanziell gelohnt, in der Bude zu stehen. Trotz Stress mache das Ganze ja auch Freude – und die beiden wollen auf jeden Fall weiterhin dabei sein. Und das, obwohl der Geburtstag von Iris Michel fast immer auf die HWM-Woche fällt. Doch das ist kein Problem: „Ich darf mich dann ein bisschen rausnehmen und feiere vor der Bude“, erzählt sie. Ihr Mann übernehme ohnehin einen Großteil der vorbereitenden Arbeiten. „Er ist jeden Tag um 14 Uhr da, während ich noch arbeiten gehe.“