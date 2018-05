Wülfrath : Die Kathedrale erinnert an Ella Fitzgerald

Wülfrath Das Schlupkothener Kulturteam präsentiert am kommenden Sonntag, 27. Mai, um 17 Uhr eine Hommage an Ella Fitzgerald. Zu Gast sind im Kommunikations-Center Karin Mast und ihre Musiker. Mit einem Querschnitt aus der Bandbreite der Songs, die von Ella Fitzgerald interpretiert wurden - von Swing, Bebop, Blues bis hin zu Bossa Nova und Pop - erinnert die Band an die "First Lady of Jazz".

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Publikum ist eingeladen in die Kathedrale zu einer Reise durch das Leben der Jazz-Ikone - vom Kind aus ärmlichen Verhältnissen zum Weltstar. Das Kulturteam wird in der Pause einen Snack reichen. Einlass: 16.30 Uhr. Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Kartenvorverkaufstellen: Wülfrather Medien-Welt, Genießertreff Schlüter, Café Schwan, Kommunikations-Center unter Telefon 02058 8989885.

(tws)