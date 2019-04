Wülfrath : Die Kalkstädter feiern ihr 65-Jähriges

Wülfrath Gleich drei große Glanzpunkte gibt es für Mitglieder und Freunde in diesem Jahr: das Maikonzert, einen Wettbewerb und das Jubiläumskonzert.

Zurzeit steckt in allem, was die „Kalkstädter Wülfrath“ anpacken, Musik: Im 65. Jahr seines Bestehens plant der Verein gleich drei große Veranstaltungen. Und für die Mitglieder heißt das: üben, üben, üben.

„Nein, wir sind kein Gesangsverein“, darauf legt Vorsitzender Wolfgang Köster Wert. Die Kalkstädter, das ist ein Orchester mit außergewöhnlicher Instrumentierung: Es setzt sich zusammen aus Flötisten und Schlagwerkern. 35 aktive Musiker gibt es; sie haben vom Marsch über Polka bis hin zur Klassik rund 40 Stücke im Repertoire. Zwei davon, „Wedding Day“ und die „Carmen-Suite“, stehen jetzt ganz besonders im Blickpunkt: Erstmals seit längerer Zeit beteiligt sich der Verein wieder an einem Wettbewerb. Der Reisebus ist schon gebucht. Musiker, Angehörige und Freunde, insgesamt sind es 50 Teilnehmer, fahren nach Osnabrück, wo vom 30. Mai bis 2. Juni das Deutsche Musikfest stattfindet. Ein hochkarätiges Festival, an dem „um die 10.000 Musiker“ teilnehmen, weiß Sascha Köster. Er ist der stellvertretende Vorsitzende und leitet auf musikalischer Ebene die Schlagzeug-Sparte des Vereins. Die Mitglieder sind stolz, dass sie auf Anhieb „in der ersten Liga starten“. Neun Wettbewerber gibt es in dieser Klasse, der „Liga 1 Flötenorchester“, die am Samstag um 12 Uhr antritt. Sie kommen aus NRW, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Vorbereitungen waren nicht ohne, „sie haben für uns monatelanges Pauken bedeutet“, berichtet Wolfgang Köster.