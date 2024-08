Herrschaftliches Anwesen in Aprath Als Wülfrath noch ein Schloss hatte

An so schönen Sommertagen wie in den vergangenen Tagen muss es dort sicher voll gewesen sein, inmitten einer herrschaftlichen Idylle. Doch die Zeiten sind längst vorbei, als die „Perle des Bergischen Landes“ noch zahlreiche Ausflügler anzog. Denn das Schloss Aprath, von dem die Rede ist, existiert lange nicht mehr.